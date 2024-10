Incombe l’influenza e le notizie non sono buone: ecco perché (Di venerdì 18 ottobre 2024) Incombe l’influenza e secondo la maggior parte degli esperti non ci sono notizie buone e spiegano cosa si deve fare Cominciano ad abbassarsi sempre di più le temperature, ad arrivare le prime piogge e a fare freddo un po’ all’improvviso e sono tutti fattori che con loro portano anche i primi malanni stagionali. Solo che quest’anno sarà un po’ diverso. Secondo gli esperti sta arrivando l’influenza stagionale e le notizie non sono buone (Ansa Foto) Cityrumors.itNon è la prima volta che c’è questo piccola allerta, in verità c’è ogni anno in questo periodo anche perché si cominciano ad avvertire non solo i primi malanni ma anche le prime influenze e stavolta, almeno a sentire gli esperti del settore, tra virologi e medici, questa volta potrebbe essere più seria delle altre. Cityrumors.it - Incombe l’influenza e le notizie non sono buone: ecco perché Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)e secondo la maggior parte degli esperti non cie spiegano cosa si deve fare Cominciano ad abbassarsi sempre di più le temperature, ad arrivare le prime piogge e a fare freddo un po’ all’improvviso etutti fattori che con loro portano anche i primi malanni stagionali. Solo che quest’anno sarà un po’ diverso. Secondo gli esperti sta arrivandostagionale e lenon(Ansa Foto) Cityrumors.itNon è la prima volta che c’è questo piccola allerta, in verità c’è ogni anno in questo periodo anchesi cominciano ad avvertire non solo i primi malanni ma anche le prime influenze e stavolta, almeno a sentire gli esperti del settore, tra virologi e medici, questa volta potrebbe essere più seria delle altre.

In arrivo l’influenza stagionale - 8 vaccini autorizzati dall’Italia e dall’Europa : ecco quali sono - La vaccinazione materna delle donne in gravidanza estende la protezione ai lattanti a partire dalla nascita e fino ai 6 mesi di età (protezione passiva). Per quanto concerne gli altri farmaci, si tratta di sospensioni iniettabili indicate per l’immunizzazione attiva degli adulti di età pari o superiore a 60 anni. (Cityrumors.it)