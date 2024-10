Il Pse guarda Meloni sull'immigrazione. Schlein valuta se andare in Albania (Di venerdì 18 ottobre 2024) Elly Schlein si prepara alla battaglia: “Garantiremo una presenza costante di monitoraggio, una staffetta in Albania, per vedere quello che accade”. Mentre Giorgia Meloni è a Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Il Pse guarda Meloni sull'immigrazione. Schlein valuta se andare in Albania Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ellysi prepara alla battaglia: “Garantiremo una presenza costante di monitoraggio, una staffetta in, per vedere quello che accade”. Mentre Giorgiaè a Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Migranti - Schlein : Meloni è una bulla - piena solidarietà a Ong - La leader Pd ha stigmatizzato di nuovo “l’attacco da bulla che la Meloni ha fatto l’altro giorno in aula a ‘Sea watch’ “Io non ne posso più – ha aggiunto – di questa Ipocrisia di questa destra che se la prende sempre con i migranti irregolari e mai con chi li impiega irregolarmente nei campi e nelle aziende. (Ildenaro.it)

Manovra - duello sui fondi alla sanità. Meloni : “È record” - Schlein replica : “Legga le tabelle” - Questi i numeri. “Il risultato – ha detto al question time in Senato – è che noi abbiamo la disponibilità per incrementare il Fondo sanitario nazionale e rafforzare ulteriormente lo sconto fiscale per i redditi medio-bassi”. Oltre all’entità del finanziamento per la sanità, le opposizioni contestano l’intervento con il quale il governo ha preventivato di reperire le coperture: ci si aspetta un ... (Lapresse.it)

Manovra - Schlein a Meloni : “Leggi le tabelle - alla sanità il minimo storico” - Lo scrive su Instagram la segretaria del Pd, Elly Schlein. Se ne rendono conto i 4,5 milioni di italiani che hanno rinunciato a curarsi perché non possono permetterselo. Le metto qui una pratica tabella così può rendersi conto anche lei, e finitela una volta per tutte con il gioco delle tre carte sulla salute degli italiani”. (Lapresse.it)