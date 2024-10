Il nuovo album di Giuse The Lizia “Internet”: “Oggi nasce tutto dal web”. Il 16 novembre live al Duel di Pozzuoli (Di venerdì 18 ottobre 2024) Eculyuresce domani ‘Internet’, il nuovo album di Giuse The Lizia (Maciste dischi, distribuito da Emi Records Italy/Universal Music Italy), che oltre alla traccia ‘Piccoli piccoli’ insieme a centomilacarie, conterrà 11 brani, tra cui ‘Tonight gospel’, con la speciale partecipazione di Mecna. “Scegliere come chiamare un disco è sempre un’operazione complicata – spiega il cantante -. Alla fine mi sono accorto che tutto quello che avevo scritto e raccontato era accompagnato da Internet, soprattutto le relazioni ei rapporti. Oggi nasce tutto da lì, da una dimensione digitale, per poi trasformarsi in carne e sudore. Su Internet ci si innamora, ci si lascia, ci si informa e disinforma. Forse ci si sente un po’ più soli, ma la mia generazione è nata e conosce questo mondo qua e mi sembrava coerente scegliere di raccontarlo”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Eculyuresce domani ‘’, ildiThe(Maciste dischi, distribuito da Emi Records Italy/Universal Music Italy), che oltre alla traccia ‘Piccoli piccoli’ insieme a centomilacarie, conterrà 11 brani, tra cui ‘Tonight gospel’, con la speciale partecipazione di Mecna. “Scegliere come chiamare un disco è sempre un’operazione complicata – spiega il cantante -. Alla fine mi sono accorto chequello che avevo scritto e raccontato era accompagnato da, sopratle relazioni ei rapporti.da lì, da una dimensione digitale, per poi trasformarsi in carne e sudore. Suci si innamora, ci si lascia, ci si informa e disinforma. Forse ci si sente un po’ più soli, ma la mia generazione è nata e conosce questo mondo qua e mi sembrava coerente scegliere di raccontarlo”.

