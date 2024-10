Il fumo e l’arrosto

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Lì per lì mi era sembrato che la manovra economica non fosse male. Poi si è capito che è tuttoe niente arrosto.Imma Danesivia email Gentile lettrice, la Meloni passerà alla storia come la più grande venditrice di, superando Berlusconi che vendeva ghiaccio agli esquimesi. Sì, al primo impatto la manovra sembra orientata a favorire le famiglie del ceto medio (mentre quelle povere se la prendono nel solito posto, ma pazienza, lo sapevamo già). Nella manovra c’è la proroga del pacchetto previdenza (Opzione Donna, Ape sociale, Quota 103), i pensionati saranno depredati dell’adeguamento Istat ma non tutti, perché sulle pensioni minime scatterà un mini incremento del 2,5%, il canone Rai rimane a 70 euro, rimane il bonus 50% sulle ristrutturazioni di casa, confermato il taglietto al cuneo fiscale.