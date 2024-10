Ia al centro del dibattito nella seconda giornata di StatisticAll con le politiche pubbliche (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un venerdì di dati, dibattiti e scoperte, ma anche di spettacoli e laboratori per bambini, quello in programma nella seconda giornata di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia a Treviso. Protagonisti l’intelligenza artificiale e gli algoritmi analizzati da prospettive diverse e con un focus sulle imminenti sfide per l’Europa, il riformato Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un venerdì di dati, dibattiti e scoperte, ma anche di spettacoli e laboratori per bambini, quello in programmadi, il Festival della Statistica e della Demografia a Treviso. Protagonisti l’intelligenza artificiale e gli algoritmi analizzati da prospettive diverse e con un focus sulle imminenti sfide per l’Europa, il riformato

Moto2 - Aldeguer brilla nella seconda sessione di prove a Phillip Island. Out Celestino Vietti - Termina nel segno di Fermin Aldeguer la seconda sessione di prove libere valide per il GP d’Australia, diciassettesima tappa del Motomondiale 2024 di Moto2 in scena questo fine settimana sul fascinoso tracciato di Phillip Island. Solo venticinquesimo invece Dennis Foggia (Italtrans Racinf Team) con +2. (Oasport.it)

Moto3 : Angel Piqueras svetta nella seconda sessione di prove al GP d’Australia - Bertelle miglior italiano - 852, e Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), nono a +2. Sono invece +2. Da segnalare poi la ventesima piazza di Filippo Farioli (SIC 58 Squadra Corse) con +3. 474. 949 e giostrando nel migliore dei modi un asfalto asciugatosi in larga parte giro dopo giro. Non ingrana inoltre Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3), diciassettesimo con +496 . (Oasport.it)

107 guide normative per “Gestire la scuola” senza sbagliare. AGGIUNTA LA GUIDA : “Vigilanza e assemblee di classe/istituto nella scuola secondaria di II grado : il ruolo di DS e docenti” - . È la nuova sezione PLUS riservata a quanti hanno sottoscritto un abbonamento alla rivista “La Dirigenza scolastica” aggiungendosi ai contenuti già forniti: articoli […] L'articolo 107 guide normative per “Gestire la scuola” senza sbagliare. AGGIUNTA LA GUIDA: “Vigilanza e assemblee di classe/istituto nella scuola secondaria di II grado: il ruolo di DS e docenti” sembra essere il primo su ... (Orizzontescuola.it)