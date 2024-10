I migranti tornano in Italia domani su una nave militare (Di venerdì 18 ottobre 2024) I dodici migranti per i quali il tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centro Italiano per i rimpatri a Gjader partiranno domani dall'Albania su una nave della Marina militare per tornare in Italia approdando a Bari. Lo si apprende da fonti sul posto secondo cui i migranti potrebbero poi essere portati in un centro per richiedenti asilo. Nonostante la loro richiesta di asilo sia già stata respinta nelle ultime ore, i migranti hanno ancora la possibilità di fare ricorso entro quattordici giorni per poter chiedere nuovamente che gli venga riconosciuto questo status. Quotidiano.net - I migranti tornano in Italia domani su una nave militare Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) I dodiciper i quali il tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centrono per i rimpatri a Gjader partirannodall'Albania su unadella Marinaper tornare inapprodando a Bari. Lo si apprende da fonti sul posto secondo cui ipotrebbero poi essere portati in un centro per richiedenti asilo. Nonostante la loro richiesta di asilo sia già stata respinta nelle ultime ore, ihanno ancora la possibilità di fare ricorso entro quattordici giorni per poter chiedere nuovamente che gli venga riconosciuto questo status.

