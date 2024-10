I dieci calciatori più pagati al mondo: Cristiano Ronaldo imprendibile (Di venerdì 18 ottobre 2024) E' Cristiano Ronaldo il Paperone del calcio mondiale. Il trasferimento in Arabia Saudita frutta al calciatore portoghese 220 milioni di euro di contratto con l'Al-Nassr a stagione a cui si aggiungono 65 milioni di euro in arrivo dai vari sponsor. Secondo posto per Leo Messi che all'Inter Miami Europa.today.it - I dieci calciatori più pagati al mondo: Cristiano Ronaldo imprendibile Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) E'il Paperone del calcio mondiale. Il trasferimento in Arabia Saudita frutta al calciatore portoghese 220 milioni di euro di contratto con l'Al-Nassr a stagione a cui si aggiungono 65 milioni di euro in arrivo dai vari sponsor. Secondo posto per Leo Messi che all'Inter Miami

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro Juventus-Cristiano Ronaldo - fissata l'udienza : obiettivo recuperare quasi 10 milioni - Lo scontro tra la Juventus e Cristiano Ronaldo entra nel vivo: fissata la prima udienza dopo il ricorso del club bianconero, che punta a recuperare... (Calciomercato.com)

Forbes : Cristiano Ronaldo ancora il calciatore più pagato - doppiato Messi - Forbes ha stilato la lista dei calciatori più pagati al mondo, che vede tra i primi posti molti giocatori che sono stati “attratti” dal ricchissimo campionato dell’Arabia Saudita. Poi, ancora, Karim Benzema a 104 milioni, mentre Kylian Mbappé, con 90 milioni di dollari, è il primo “europeo” di questa classifica. (Sportface.it)

Luis Castro (ex allenatore Al Nassr) su Cristiano Ronaldo : «Sarà sempre il migliore. Può raggiungere questo traguardo» - Luis Castro, ex allenatore dell’Al Nassr, ha voluto elogiare così Cristiano Ronaldo: parlando anche del possibile traguardo dei 1000 goal Luis Castro, ex allenatore dell’Al Nassr, intervistato da Marca, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti di Cristiano Ronaldo: nel mezzo la possibilità di raggiungere i 1000 goal in carriera tra calcio estero e campionato […]. (Calcionews24.com)