Haleon celebra il premio ai CEOforLIFE Awards 2024 per l'iniziativa a sostegno delle neomamme (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Haleon ha recentemente ricevuto un importante riconoscimento ai CEOforLIFE Awards 2024 per il progetto "Anche tu hai bisogno di amore mamma", un'iniziativa focalizzata sulla salute e il benessere delle neomamme nel periodo post-parto. Questo premio esprime l'impegno dell'azienda nella promozione della salute femminile e analizza come le aziende possano giocare un ruolo cruciale nel supportare le madri, in un contesto in cui la salute post-natale è spesso trascurata. Il progetto dedicato alle neomamme di Haleon L'ideatrice del progetto, Elsa Martignoni, Southern Europe Marketing Director di Haleon, ha espresso il suo orgoglio per il riconoscimento ricevuto. Durante la cerimonia di premiazione svoltasi a Roma, ha descritto l'iniziativa come un approccio olistico che mira a supportare le neomamme in modo completo.

