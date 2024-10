Grande Fratello, Shaila Gatta in lacrime per Lorenzo Spolverato: "Mi hai spezzato il cuore!" (VIDEO) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Duro ed emozionante confronto nella Casa del Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e la ballerina Shaila Gatta, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Comingsoon.it - Grande Fratello, Shaila Gatta in lacrime per Lorenzo Spolverato: "Mi hai spezzato il cuore!" (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Duro ed emozionante confronto nella Casa deltrae la ballerina, che non è riuscita a trattenere le

Grande Fratello - concorrente vuole la lasciare il reality : il motivo - Sarei molto più diretta…Certe parole non possiamo dirle sennò ci eliminano. . . Non mi frega niente, non mi interessa, e magari devo anche ascoltarli perché stiamo qua dentro. Dopo il battibecco tra la modella di origini cubane e Mariavittoria Minghetti, che ha accusato la prima di averle dato una spallata, Jessica ha recriminato a Yulia di aver chiuso ogni possibilità di dialogo con lei. (Isaechia.it)

Beatrice Luzzi del Grande Fratello a Striscia la Notizia : "Alfonso Signorini è il vero esperto di piumoni" - Il rapporto tra i due si è incrinato a causa di una battuta infelice di Signorini, che l'attrice non ha affatto apprezzato. La battuta è stata pronunciata in riferimento a una scena tra Javier e Shaila …. L'ottava puntata del Grande Fratello, trasmessa il 14 ottobre, ha lasciato delle tensioni tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi, nuova opinionista ed ex concorrente del reality. (Movieplayer.it)

Grande Fratello - Giglio e Yulia dormono insieme - quel movimento sotto al piumone - Durante una puntata, Yulia ha però chiarito: “È stata solo una frequentazione estiva, ci siamo detti che ci saremmo aspettati dopo il reality ma lasciandoci le porte aperte. Io mi sento molto libera. Una volta finito questo percorso, vedremo se sento le stesse cose di prima. C’è una grandissima intesa con Giglio, il rapporto sta crescendo ma con buone basi, sincerità, intesa, complicità e ... (361magazine.com)