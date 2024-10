Gabriele Muccino presenta Fino alla fine: “Per questo film ho abbandonato ogni comfort zone” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gabriele Muccino presenta Fino alla fine: “Per questo film ho abbandonato ogni comfort zone” Dopo l’avventura seriale con A casa tutti bene, Gabriele Muccino torna al cinema con Fino alla fine, suo nuovo lungometraggio dopo Gli anni più belli, con il quale esplora non solo quella giovinezza che tanto gli è cara, ma anche nuove declinazioni del suo cinema. Il film, distribuito in sala dal 31 ottobre, offre infatti un racconto che dal dramma sfocia nel puro thriller d’azione, senza mai dimenticare quella componente sentimentale composta da passioni irresistibili e incontenibili. Protagonista del film è Sophie (Elena Kampouris), una giovane americana reduce da una vita di sacrifici e dolori. Durante una vacanza a Palermo con la sorella, nelle ultime 24 ore prima del ritorno in California, incontra Giulio (Saul Nanni) e il suo gruppo di amici siciliani. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 18 ottobre 2024): “Perho” Dopo l’avventura seriale con A casa tutti bene,torna al cinema con, suo nuovo lungometraggio dopo Gli anni più belli, con il quale esplora non solo quella giovinezza che tanto gli è cara, ma anche nuove declinazioni del suo cinema. Il, distribuito in sala dal 31 ottobre, offre infatti un racconto che dal dramma sfocia nel puro thriller d’azione, senza mai dimenticare quella componente sentimentale composta da passioni irresistibili e incontenibili. Protagonista delè Sophie (Elena Kampouris), una giovane americana reduce da una vita di sacrifici e dolori. Durante una vacanza a Palermo con la sorella, nelle ultime 24 ore prima del ritorno in California, incontra Giulio (Saul Nanni) e il suo gruppo di amici siciliani.

“Fino alla fine” : il thriller di Gabriele Muccino che trasforma una vacanza in un incubo - Sophie, quindi, non è solo una giovane innamorata, ma diventa una figura centrale in un dramma che metterà alla prova il suo coraggio e la sua determinazione. Il film, previsto per l’uscita il 31 ottobre, promette di catturare l’attenzione del pubblico con una miscela avvincente di emozioni, rischio e una narrazione incisiva, rendendolo un’opera significativa nell’attuale panorama ... (Gaeta.it)

“Fino alla fine” di Gabriele Muccino dal 31 ottobre al cinema - “La protagonista di Fino alla fine, Sophie, ventenne, americana, di passaggio a Palermo con la sorella, incarna una forza vitale indomabile che, dopo aver vissuto a lungo in uno stato di prigione emotiva, sceglie, incontrando un gruppo di giovani siciliani, di uscire dal proprio bozzolo e tuffarsi nella vita sfidando sé stessa e il mondo” dichiara Muccino e aggiunge “il suo è un viaggio di ... (Romadailynews.it)

Com'è Fino alla fine - il nuovo film di Gabriele Muccino - che arriva in anteprima alla Festa del Cinema di Roma - Sicuramente non mancheranno colpi di scena, e intanto continuano a serpeggiare le varie aspettative, tra chi lo ama incondizionatamente e chi invece non riesce a digerirlo e lo critica, anche a prescindere. Dopo aver passato giornate alla scoperta di luoghi incantevoli e all'insegna del calore siciliano, arriva il fatidico e triste momento del rientro a casa, in un'altrettanto assolata California. (Gqitalia.it)