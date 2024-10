Funghi “indigesti”, scatta la maxi multa per i venditori ambulanti: sanzione da oltre diecimila euro (Di venerdì 18 ottobre 2024) La polizia locale di Orvieto ha sanzionato due venditori ambulanti per commercio di Funghi in maniera itinerante. Nell’ambito dei controlli congiunti con la Usl Umbria 2, i due soggetti, di origine campana, sono stati fermati nella zone di Orvieto scalo e Sferracavallo mentre vendevano Funghi Ternitoday.it - Funghi “indigesti”, scatta la maxi multa per i venditori ambulanti: sanzione da oltre diecimila euro Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La polizia locale di Orvieto ha sanzionato dueper commercio diin maniera itinerante. Nell’ambito dei controlli congiunti con la Usl Umbria 2, i due soggetti, di origine campana, sono stati fermati nella zone di Orvieto scalo e Sferracavallo mentre vendevano

