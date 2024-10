Dailyshowmagazine.com - Filippo Zucchetti Lancia il Singolo “Anita Non Deve Piangere”

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il cantautoretorna a far parlare di sé con il lancio del suo nuovoNon, disponibile dal 20 settembre. Questo brano, ispirato da un viaggio in treno da Perugia a Milano, rappresenta il culmine di anni di riflessione e offre uno sguardo critico e poetico sulle sovrastrutture della società moderna. Un Brano che Sfida le Convenzioni Socialiha dichiarato cheNontratta di come l’umanità abbia creato strutture artificiali che ci hanno allontanato dalla nostra vera natura. Il cantautore riflette su come la politica, le credenze, la finanza e le ideologie siano invenzioni umane, ricordandoci che, in realtà, siamo esseri naturali. In un mondo dove queste sovrastrutture sembrano dominare, il brano invita a riscoprire la propria autenticità e a ritrovare una connessione profonda con la natura.