Felice Maniero denuncia l’ex compagna per riciclaggio di denaro sporco: “Ha portato via i miei soldi” (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'ex boss del Brenta ha recentemente finito di scontare quattro anni per i maltrattamenti inflitti all'ex compagna. Oggi la denuncia: il denaro illecito sarebbe stato sottratto da una riserva di 200mila euro nascosta nel doppio fondo di un mobile. Fanpage.it - Felice Maniero denuncia l’ex compagna per riciclaggio di denaro sporco: “Ha portato via i miei soldi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'ex boss del Brenta ha recentemente finito di scontare quattro anni per i maltrattamenti inflitti all'ex. Oggi la: ilillecito sarebbe stato sottratto da una riserva di 200mila euro nascosta nel doppio fondo di un mobile.

