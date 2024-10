Ex viola torna a giocare dopo due anni di inattività e riparte dalla Promozione / FOTO (Di venerdì 18 ottobre 2024) Avesa attaccato le scarpe al chiodo due anni fa, adesso è pronto a tornare in campo. Il richiamo del rettangolo verde è stato troppo forte per Vincent Laurini, ex viola che dopo due anni di inattività ha accettato di entrare a far parte del Pietrasanta, squadra di Promozione Toscana che milita Firenzetoday.it - Ex viola torna a giocare dopo due anni di inattività e riparte dalla Promozione / FOTO Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Avesa attaccato le scarpe al chiodo duefa, adesso è pronto are in campo. Il richiamo del rettangolo verde è stato troppo forte per Vincent Laurini, excheduediha accettato di entrare a far parte del Pietrasanta, squadra diToscana che milita

Condannato a 15 anni di carcere in due inchieste di mafia - viola gli obblighi : arrestato 38enne - Condannato a 15 anni di carcere in due inchieste antimafia, viene sorpreso al di fuori del proprio comune di residenza e finisce in carcere con l'accusa di violazione della sorveglianza speciale. Nuovi guai per il 28enne Pietro Capraro, di Villaseta, già condannato a 15 anni di carcere... (Agrigentonotizie.it)

Un hacker solo contro tutti : violati per anni ministero della Giustizia - le Procure - Telespazio - Tim e la Finanza - Arrestato a Roma un hacker, un informatico di 24 anni originario di Gela e nella Capitale per lavoro, che per almeno due anni dal 2020 al 2022 aveva avuto “la possibilità di controllare ogni contenuto dei sistemi informativi della giustizia (e non solo, ndr). È stata una minaccia grave e sono stati verificati danni seri […] The post Un hacker solo contro tutti: violati per anni ministero della ... (Lidentita.it)

