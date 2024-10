Evento “Informatica in Festa” a L’Aquila: Un’Occasione per Esplorare il Futuro Digitale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Si svolgerà nei prossimi giorni a L’Aquila l’Evento “Informatica in Festa: Software, Cultura e Società“, promosso dall’Università degli Studi delL’Aquila. Questo appuntamento, aperto al pubblico, offre una piattaforma per comprendere l’importanza del software e dell’Informatica nella vita quotidiana e riflettere su come questi elementi si intrecciano con la cultura e la società moderna. Un’importante iniziativa dell’Università degli Studi delL’Aquila L’Università degli Studi delL’Aquila, sempre attenta ai temi di rilevanza sociale e culturale, ha pianificato l’Evento “Informatica in Festa”, che avrà luogo presso il Centro Congressi “Luigi Zordan” di Piazza San Basilio il 21 e 22 ottobre 2024. Gaeta.it - Evento “Informatica in Festa” a L’Aquila: Un’Occasione per Esplorare il Futuro Digitale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Si svolgerà nei prossimi giorni al’in: Software, Cultura e Società“, promosso dall’Università degli Studi del. Questo appuntamento, aperto al pubblico, offre una piattaforma per comprendere l’importanza del software e dell’nella vita quotidiana e riflettere su come questi elementi si intrecciano con la cultura e la società moderna. Un’importante iniziativa dell’Università degli Studi delL’Università degli Studi del, sempre attenta ai temi di rilevanza sociale e culturale, ha pianificato l’in”, che avrà luogo presso il Centro Congressi “Luigi Zordan” di Piazza San Basilio il 21 e 22 ottobre 2024.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fermana - in 10 è dura. Così fa festa L’Aquila - All. . All. Tutto inutile per la squadra di Bolzan, perchè al 72’ arriva anche il 2-0 che fa partire i titoli di coda: Giampaolo da 30 metri beffa Di Stasio con una conclusione potente e precisa, regalando il successo a L’Aquila. Nel 5° appuntamento del campionato di Serie D, i canarini non riescono a trovare la quadra giusta e pagano a caro prezzo l’espulsione di Mavrommatis in chiusura di ... (Ilrestodelcarlino.it)

Moto Guzzi Open House 2024 - 30mila appassionati a Mandello per la festa dell’Aquila - Tutti uniti per celebrare un marchio italiano amato in tutto il mondo. Nel frattempo, il Museo Storico Moto Guzzi, ancora nella sua sede tradizionale, rimane uno dei luoghi più visitati, accogliendo ventiduemila persone durante l’Open House e affascinando i visitatori con la sua preziosa collezione di oltre 150 esemplari unici. (Ilgiorno.it)