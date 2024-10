Esce il nuovo atteso album di Tananai: Calmocobra (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il nuovo album dell’artista Oggi, 18 ottobre 2024, Tananai pubblica il suo nuovo album Calmocobra, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Composto da 12 tracce, di cui 9 inedite, l’album è stato anticipato dai singoli “VELENO”, “STORIE BREVI” con Annalisa e “RAGNI”. Calmocobra esplora un lato più maturo e riflessivo dell’artista, focalizzandosi sulle emozioni derivate dai rapporti umani. L’album è disponibile in edizione LP, CD, musicassetta e Picture Disc, con merchandising esclusivo sullo Shop Universal, tra cui una giacca Levi’s®? personalizzata. Dopo l’uscita, Tananai si prepara al tour Calmocobra LIVE 2024, che partirà a novembre nei principali palasport italiani. Prima del tour, l’artista incontrerà i fan in un instore tour che toccherà varie città italiane. 361magazine.com - Esce il nuovo atteso album di Tananai: Calmocobra Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildell’artista Oggi, 18 ottobre 2024,pubblica il suo, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Composto da 12 tracce, di cui 9 inedite, l’è stato anticipato dai singoli “VELENO”, “STORIE BREVI” con Annalisa e “RAGNI”.esplora un lato più maturo e riflessivo dell’artista, focalizzandosi sulle emozioni derivate dai rapporti umani. L’è disponibile in edizione LP, CD, musicassetta e Picture Disc, con merchandising esclusivo sullo Shop Universal, tra cui una giacca Levi’s®? personalizzata. Dopo l’uscita,si prepara al tourLIVE 2024, che partirà a novembre nei principali palasport italiani. Prima del tour, l’artista incontrerà i fan in un instore tour che toccherà varie città italiane.

Cappuccio in testa e microfono in mano - il cantautore si è esibito in alcune canzoni del nuovo album Calmocobra - «La dimensione live è l’unica cosa che conta», sottolinea spesso. L’artista, infatti, ha regalato una vera e proprio sorpresa ai passeggeri della metropolitana di Milano inziando a cantare, proprio su un vagone in viaggio, alcune canzoni del nuovo album Calmocobra, che esce oggi, 18 ottobre. L’artista ha iniziato prima a intonare Tango, uno dei suoi brani più famosi, ma in dialetto napoletano. (Iodonna.it)

Tananai - Calmocobra : la recensione del nuovo album - Il cantautore milanese è un moderno Peter Pan, preoccupato dagli anni che passano e desideroso di afferrare i migliori attimi vissuti, imprimendoli su un disco. (Vanityfair.it)