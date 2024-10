Thesocialpost.it - Esce dal McDonald’s e muore per strada, i clienti continuano a mangiare come se nulla fosse

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sconcerto a Roma. Nella tarda mattinata di giovedì 17 ottobre, un’anziana donna accusa un malore eperdavanti all’ingresso del, ma idel fast foodse. Il suo corpo è rimasto a terra per ore. Il dramma ha avuto luogo nel quartiere Africano della Capitale, dopo che la vttima era uscita daldi piazza Annibaliano.Leggi anche: È morta la donna più anziana della Calabria: Mariarosa aveva 109 anni La reazione deidelSul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e la polizia. Ma la salma della vittima è stata trasferita in obitorio soltanto verso le 16, dopo essere rimasta per ore a terra, davanti al fast food, coperta da un telo. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, l’anziana era uscita di casa qualche minuto prima.