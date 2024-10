Era uscita di casa per raccogliere l'uva, la trovano morta tra i vigneti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non vedendola rientrare i familiari ne avevano denunciato la scomparsa: la macchina delle ricerche si era subito attivata coinvolgendo i Carabinieri di Desenzano e Sirmione, i Vigili del Fuoco volontari di Desenzano, la Protezione civile del Basso Garda. È stata ritrovata senza vita solo poche Bresciatoday.it - Era uscita di casa per raccogliere l'uva, la trovano morta tra i vigneti Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non vedendola rientrare i familiari ne avevano denunciato la scomparsa: la macchina delle ricerche si era subito attivata coinvolgendo i Carabinieri di Desenzano e Sirmione, i Vigili del Fuoco volontari di Desenzano, la Protezione civile del Basso Garda. È stata ritrovata senza vita solo poche

