Empoli-Napoli Conte | Finalmente si gioca troppa esaltazione in questa sosta

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Laper lasciare spazio alle Nazionali, si sa, è lunghissima sia per le squadre alle prese con periodi complicati, che la trascorrono a leccarsi le ferite e a scacciare brutti pensieri, sia per quelle di vertice, che invece si godono i propri numeri da sogno prestando però attenzione a non mollare per strada elementi preziosi come la concentrazione e l'umiltà. Non a caso, a due giorni dal match contro l', in programma domenica 20 ottobre alle 12.30 al Castellani, Antoniotorna a parlare in conferenza stampa e lo fa battendo proprio su questi tasti. "si" Il tecnico azzurro, non a caso, prova subito a riportare tutti con i piedi per terra dopo settimane in cui il mantra generale è stato elogiare il