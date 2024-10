Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva (Di venerdì 18 ottobre 2024) La notizia del ricovero di Emma Bonino, una delle figure politiche più rilevanti del panorama italiano, ha destato grande preoccupazione nel Paese. La senatrice, leader storica dei radicali e oggi di +Europa, è stata trasportata d’urgenza in un ospedale romano il 18 ottobre 2024 a causa di problemi respiratori che hanno richiesto un immediato intervento medico. Dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva, le sue condizioni sono state dichiarate stabili e in miglioramento dai medici curanti. Bonino, circostanze del ricovero Emma Bonino, 76 anni, si trovava nella sua abitazione a Roma quando ha cominciato a manifestare gravi difficoltà respiratorie. Dopo un rapido peggioramento, è stata trasportata in ospedale, dove è stata subito presa in carico dal personale medico. Velvetmag.it - Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La notizia del ricovero di, una delle figure politiche più rilevanti del panorama italiano, ha destato grande preoccupazione nel Paese. La senatrice, leader storica dei radicali e oggi di +Europa, è stata trasportata d’urgenza in un ospedale romano il 18 ottobre 2024 a causa di problemi respiratori che hanno richiesto un immediato intervento medico. Dopo essere statain, le sue condizioni sono state dichiarate stabili e in miglioramento dai medici curanti., circostanze del ricovero, 76 anni, si trovava nella sua abitazione a Roma quando ha cominciato a manifestare gravi difficoltà respiratorie. Dopo un rapido peggioramento, è stata trasportata in ospedale, dove è stata subito presa in carico dal personale medico.

