Diletta Leotta nel video promo de La Talpa | Intrighi e false amicizie

La Talpa sta per tornare e con l'uscita del promo – da ora in rotazione sulle reti Mediaset – il ritorno è sempre più reale. A farlo è stata la conduttrice Diletta Leotta in quello che sembrerebbe essere lo studio televisivo che però vedremo solo in occasione della puntata finale. "Dieci concorrenti vip, Intrighi, sospetti, alleanze e false amicizie" – ha esordito Diletta Leotta – "Un percorso fatto di emozioni e sorpresi e un montepremi da vincere tutti quanti insieme, uniti. Tutti tranne uno: La Talpa". Con tanto di voce fuori campo che ha aggiunto: "Una novità assoluta con Diletta Leotta, La Talpa, prossimamente su Canale 5 e per la prima volta con contenuti esclusivi in anteprima solo su Mediaset Infinity".

