De Zerbi: «Carboni si è operato oggi. Sensazione sul suo ritorno» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roberto De Zerbi si è pronunciato per la prima volta sull’infortunio occorso a Valentin Carboni. Il calciatore di proprietà dell’Inter si è operato e rischia di aver già concluso la sua stagione. PENSIERO – L’allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi si è espresso in conferenza stampa sul brutto evento che ha colpito il club durante la sosta per le Nazionali, ossia l’infortunio al ginocchio di Valentin Carboni. Il tecnico italiano ha innanzitutto posto l’accento sul suo disappunto per la situazione che si è venuta a creare: «Non so se potrà tornare. Mi dispiace per questa situazione, sono addolorato. Ha l’età di mio figlio, è un giocatore molto forte nonostante la giovane età. È arrivato infortunato dalla Copa América, con noi è partito tardi. Per questo motivo non è riuscito a partire nel migliore dei modi, ha dovuto fermarsi per tre settimane». Inter-news.it - De Zerbi: «Carboni si è operato oggi. Sensazione sul suo ritorno» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roberto Desi è pronunciato per la prima volta sull’infortunio occorso a Valentin. Il calciatore di proprietà dell’Inter si èe rischia di aver già concluso la sua stagione. PENSIERO – L’allenatore del Marsiglia Roberto Desi è espresso in conferenza stampa sul brutto evento che ha colpito il club durante la sosta per le Nazionali, ossia l’infortunio al ginocchio di Valentin. Il tecnico italiano ha innanzitutto posto l’accento sul suo disappunto per la situazione che si è venuta a creare: «Non so se potrà tornare. Mi dispiace per questa situazione, sono addolorato. Ha l’età di mio figlio, è un giocatore molto forte nonostante la giovane età. È arrivato infortunato dalla Copa América, con noi è partito tardi. Per questo motivo non è riuscito a partire nel migliore dei modi, ha dovuto fermarsi per tre settimane».

