Da oggi 18 ottobre 2024 Sahara il singolo di Francesco Triolo è fuori

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “” è il nuovodiche esplora l’amore incondizionato e rappresenta un viaggio musicale nell’amore letale e nella memoria perduta. Disponibile il Nuovodi: “” A partire da18, gli appassionati di musica potranno ascoltare “”, il nuovodi, disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica. Questo brano rappresenta un significativo passo nella carriera del giovane cantautore. Il Tema di “” “” esplora l’intenso e incondizionato amore che un uomo nutre per la sua amata. Il testo racconta di un sentimento così profondo da spingerlo a sacrificare la propria vita per lei. Tuttavia, il protagonista porta con sé un passato doloroso che lo ha portato a perdere la connessione con l’amore.