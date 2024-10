Carroll ha rifiutato l’Arabia, oggi non gioca per i soldi: “Col mio stipendio non pago l’affitto” (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'ex attaccante di Newcastle, Liverpool e West Ham ha spiegato perché ha scelto di giocare nella quarta divisione francese coi girondini, caduti in disgrazia nell'estate scorsa. "La verità è che ho trovato stimolante far parte della storia di questo club". Fanpage.it - Carroll ha rifiutato l’Arabia, oggi non gioca per i soldi: “Col mio stipendio non pago l’affitto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'ex attaccante di Newcastle, Liverpool e West Ham ha spiegato perché ha scelto dire nella quarta divisione francese coi girondini, caduti in disgrazia nell'estate scorsa. "La verità è che ho trovato stimolante far parte della storia di questo club".

