Carcere, cosa ci raccontano i numeri sui suicidi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono 66 dall'inizio dell'anno. Ma, nello stesso periodo, il Garante dei detenuti ha censito 1.628 tentati suicidi e 10.111 atti di autolesionismo Wired.it - Carcere, cosa ci raccontano i numeri sui suicidi Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono 66 dall'inizio dell'anno. Ma, nello stesso periodo, il Garante dei detenuti ha censito 1.628 tentatie 10.111 atti di autolesionismo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Suicidi in carcere : 75 da inizio anno in Italia. Pelillo : “Dato agghiacciante e a Bergamo situazione esplosiva” - E andando avanti diventerà sempre peggio”. Non ne faccio dunque solamente una questione etica, ne faccio anche una questione di bilancio: perché ogni detenuto ha un costo che nel bilancio dello Stato pesa”. L’avvocato garantisce in quella sede l’applicazione dei principi e garanzie che spettano a chiunque. (Bergamonews.it)

Carcere - ancora un suicidio. Detenuto si toglie la vita a Vigevano - Detenuto si toglie la vita a Vigevano first appeared on TG2000. . Servizio di Giuseppe Caporaso The post Carcere, ancora un suicidio. Ancora un suicidio carcere. Un detenuto si è tolto la vita a Vigevano mentre un altro nel carcere di Catanzaro è stato salvato da due agenti prima di togliersi la vita. (Tv2000.it)

Omicidio di Gravina - uccide la moglie e tenta il suicidio in carcere : l'avvocato del marito rinuncia all'incarico - Omicidio di Gravina, il marito della donna uccisa ha tentato il suicidio in carcere. L'uomo si è salvato. Intanto il suo avvocato ha deciso... (Quotidianodipuglia.it)