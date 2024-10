Cantieri, treni sospesi per due fine settimana. E’ ancora il “raddoppio“ (Di venerdì 18 ottobre 2024) Proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio. Per consentire l’operatività dei Cantieri, la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme sarà sospesa dalle 15 di domani e per tutta la giornata di domenica. E’ prevista la realizzazione delle opere lungo linea per il completamento della piattaforma ferroviaria e la realizzazione delle barriere antirumore a Serravalle Pistoiese. E’ programmata analoga interruzione nel fine settimana 9/10 novembre. Lanazione.it - Cantieri, treni sospesi per due fine settimana. E’ ancora il “raddoppio“ Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), per ilferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio. Per consentire l’operatività dei, la circolazione deitra Pistoia e Montecatini Terme sarà sospesa dalle 15 di domani e per tutta la giornata di domenica. E’ prevista la realizzazione delle opere lungo linea per il completamento della piattaforma ferroviaria e la realizzazione delle barriere antirumore a Serravalle Pistoiese. E’ programmata analoga interruzione nel9/10 novembre.

