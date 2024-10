Calcio: Palladino "A Lecce sfida difficile, ma dipenderà da noi" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Gotti un amico, vogliamo dare continuità ai risultati", dice il tecnico della Fiorentina FIRENZE - "Contro il Lecce sarà una sfida difficile ma dipenderà tanto dal nostro atteggiamento, da come scenderemo in campo e con che mentalità vogliamo affrontare questa partita". Sarà una Fiorentina a caccia Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Palladino "A Lecce sfida difficile, ma dipenderà da noi" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Gotti un amico, vogliamo dare continuità ai risultati", dice il tecnico della Fiorentina FIRENZE - "Contro ilsarà unamatanto dal nostro atteggiamento, da come scenderemo in campo e con che mentalità vogliamo affrontare questa partita". Sarà una Fiorentina a caccia

Fiorentina - designato l'arbitro per la sfida col Lecce : viola vittoriosi solo in un'occasione - Bonacina sarà il quarto uomo, al Var invece ci sarà Marini assistito da. . La Lega Serie A ha reso noto le designazioni arbitrali valide per l'ottava giornata di campionato. . A dirigere Lecce-Fiorentina, in programma domenica alle 15, sarà Francesco Fourneau di Roma 1, coadiuvato da Rossi e Garzelli. (Firenzetoday.it)

Lecce - i CONVOCATI per la sfida contro il Sassuolo : QUATTRO assenti in COPPA ITALIA - Il Lecce si prepara per sfidare il Sassuolo in Coppa Italia: ecco la lista dei convocati diramata da Gotti Il pareggio beffa contro il Parma ha fatto male, ma il Lecce ha subito la possibilità di rifarsi in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ecco i convocati di Luca Gotti per la partita […]. (Calcionews24.com)

Il Lecce si prepara alla sfida con l’Inter : lavoro a parte per uno! - Questa la nota del Lecce in merito all’allenamento di oggi, in vista della partita contro l’Inter, in programma sabato alle 20. LAVORI – “Squadra in campo nel pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara di sabato sera con l’Inter. Chi sarà invece della partita, dopo aver saltato l’esordio con il Genoa, è Piotr Zielinski. (Inter-news.it)