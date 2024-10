Buoni pasto in ferie, per la Cassazione il datore di lavoro è tenuto a erogarli (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per la prima volta la Cassazione è intervenuta per sancire il diritto dei lavoratori a ricevere i Buoni pasto anche durante le ferie. Fino ad oggi i ticket mensa non venivano erogati ai lavoratori in vacanza, ma con l’ordinanza 25840/2024 emessa dalla Corte si apre la strada, potenzialmente, a una serie di ricorsi. Perché i Buoni pasto non venivano erogati in ferie Fra le voci che compongono la busta paga, il buono pasto è sempre stato escluso dalla retribuzione feriale perché ritenuto estraneo agli elementi retributivi ordinari. La sentenza della Cassazione ha fatto saltare sulla sedia i datori di lavoro e i giuslavoristi perché contraddice l’orientamento giurisprudenziale prevalente che ha sempre escluso questo tipo di ticket dalla retribuzione feriale. Secondo l’interpretazione tradizionale, i Buoni pasto vanno erogati esclusivamente ai lavoratori che prestano servizio effettivo. Quifinanza.it - Buoni pasto in ferie, per la Cassazione il datore di lavoro è tenuto a erogarli Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per la prima volta laè intervenuta per sancire il diritto dei lavoratori a ricevere ianche durante le. Fino ad oggi i ticket mensa non venivano erogati ai lavoratori in vacanza, ma con l’ordinanza 25840/2024 emessa dalla Corte si apre la strada, potenzialmente, a una serie di ricorsi. Perché inon venivano erogati inFra le voci che compongono la busta paga, il buonoè sempre stato escluso dalla retribuzione feriale perché riestraneo agli elementi retributivi ordinari. La sentenza dellaha fatto saltare sulla sedia i datori die i giuslavoristi perché contraddice l’orientamento giurisprudenziale prevalente che ha sempre escluso questo tipo di ticket dalla retribuzione feriale. Secondo l’interpretazione tradizionale, ivanno erogati esclusivamente ai lavoratori che prestano servizio effettivo.

