Benevento c’è un dato comune a tutte le quattro gare disputate in trasferta

Tempo di lettura: 2 minutiNella prime nove giornate il Benevento in casa è stato un autentico rullo compressore dove ha vinto le cinque gare disputate segnando 19 reti e subendone solo 3. Del tutto diverso, invece, il ruolino di marcia fuori casa dei giallorossi che hanno vinto una sola volta (2-0 contro il Team Altamura) e pareggiato 0-0 a Messina, con le sfortunate sconfitte di Catania e Monopoli, entrambe per 1-0 che hanno impedito ai sanniti di acquisire già un piccolo margine sulle inseguitrici e ben più ampio dell'attuale +1 sul Cerignola.

Due gare del Benevento finite nel mirino dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive - Caserta(gara del 27)/Benevento Calcio (gara del 31); implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore”. Ora la palla spetterà ai Gos di Benevento e Crotone che si riuniranno nei giorni antecedenti le due partite Benevento-Casertana e Crotone-Benevento per decidere se ... (Anteprima24.it)

Messina-Benevento - l’analisi di Borello : “Gare come questo vanno sbloccate subito per indirizzarle” - Tempo di lettura: 2 minutiE’ un pareggio che soddisfa solo in parte il Benevento quello ottenuto al “San Filippo – Franco Scoglio” contro il Messina, ma l’analisi di Giuseppe Borello è improntata all’ottimismo, anche se non manca un pizzico di amarezza per non avere indirizzato subito la gara nel verso giusto. (Anteprima24.it)

Serie C - definito il programma gare fino alla seconda giornata di ritorno : per il Benevento meno notturne - Rispetto al trend che ha caratterizzato il cammino del Benevento fino ad ora, la squadra giallorossa disputerà un buon numero di partite il pomeriggio e non sotto la luce dei riflettori. Il derby con l’Avellino del 17 novembre si disputerà alle 17:30. it. . Tempo di lettura: < 1 minutoLa Lega Pro ha provveduto ad ufficializzare il programma delle partite dall’ottava giornata del girone di ... (Anteprima24.it)