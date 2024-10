Bari-Catanzaro 1-1, Longo: “Manca cinismo, le partite vanno chiuse” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Dobbiamo chiudere le partite, perché poi arriva un episodio e cambia le partite. La squadra ha perso tranquillità e serenità nel palleggio, non siamo stati brillantissimi ma abbiamo creato diverse palle gol. Da inizio stagione ci Manca sempre la stessa cosa, il cinismo”. Lo ha detto l’allenatore del Bari, Moreno Longo, dopo il pareggio interno contro il Catanzaro: “Non dobbiamo dimenticare che il Catanzaro è la stessa squadra che ha giocato una semifinale playoff nello scorso campionato”. Bari-Catanzaro 1-1, Longo: “Manca cinismo, le partite vanno chiuse” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Dobbiamo chiudere le, perché poi arriva un episodio e cambia le. La squadra ha perso tranquillità e serenità nel palleggio, non siamo stati brillantissimi ma abbiamo creato diverse palle gol. Da inizio stagione cisempre la stessa cosa, il”. Lo ha detto l’allenatore del, Moreno, dopo il pareggio interno contro il: “Non dobbiamo dimenticare che ilè la stessa squadra che ha giocato una semifinale playoff nello scorso campionato”.1-1,: “, le” SportFace.

