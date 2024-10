Attesi forti temporali e piene dei fiumi: anche sul riminese scatta l'allerta meteo rossa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le precipitazioni della notte tra il 17 e il 18 ottobre, concentrate sul settore centrale della regione, hanno generato piene su Secchia, Panaro, Reno, Idice, Sillaro, con livelli superiori alle soglie 2. Nella giornata di sabato 19 ottobre sono previste precipitazioni diffuse e persistenti Riminitoday.it - Attesi forti temporali e piene dei fiumi: anche sul riminese scatta l'allerta meteo rossa Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le precipitazioni della notte tra il 17 e il 18 ottobre, concentrate sul settore centrale della regione, hanno generatosu Secchia, Panaro, Reno, Idice, Sillaro, con livelli superiori alle soglie 2. Nella giornata di sabato 19 ottobre sono previste precipitazioni diffuse e persistenti

