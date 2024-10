Atp Stoccolma 2024: programma, orari e ordine di gioco sabato 19 ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il programma delle semifinali dell’Atp 250 di Stoccolma, in Svezia. Prosegue il torneo da sogno di Stan Wawrinka, che a 39 anni suonati cerca l’ennesima finale nel circuito maggiore. Dopo aver sconfitto la testa di serie numero 1 Andrej Rublev, lo svizzero avrà il numero 4 del tabellone Tommy Paul. Il match inizierà dopo un doppio e non prima delle 14.30. IL programma CENTRE COURT non prima delle 14.30 (WC) Wawrinka vs (4) Paul non prima delle 18.00 (PR) Stricker/(3) Dimitrov vs (7) Griekspoor/(2) Ruud Atp Stoccolma 2024: programma, orari e ordine di gioco sabato 19 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildelle semifinali dell’Atp 250 di, in Svezia. Prosegue il torneo da sogno di Stan Wawrinka, che a 39 anni suonati cerca l’ennesima finale nel circuito maggiore. Dopo aver sconfitto la testa di serie numero 1 Andrej Rublev, lo svizzero avrà il numero 4 del tabellone Tommy Paul. Il match inizierà dopo un doppio e non prima delle 14.30. ILCENTRE COURT non prima delle 14.30 (WC) Wawrinka vs (4) Paul non prima delle 18.00 (PR) Stricker/(3) Dimitrov vs (7) Griekspoor/(2) Ruud Atpdi19SportFace.

Atp Stoccolma 2024 : programma - orari e ordine di gioco venerdì 18 ottobre - 00 (4) Paul vs Kecmanovic non prima delle 13. Aprirà la sessione serale la partita del giorno tra la testa di serie numero 2 Casper Ruud e il numero 7 del seeding Tallon Griekspoor. IL PROGRAMMA CENTRE COURT ore 12. Dominic Stricker, entrato in tabellone con il ranking protetto, proverà a conquistare una sorprendente semifinale nell’ultimo match del giorno. (Sportface.it)

Atp Stoccolma 2024 : programma - orari e ordine di gioco giovedì 17 ottobre - 00 Kecmanovic vs (5) Jarry a seguire Davidovich Fokina vs (WC) Wawrinka non prima delle 18. IL PROGRAMMA COMPLETO CENTRE COURT non prima delle 14. Esordio nel pomeriggio per la testa di serie numero 1 Andrey Rublev, che giocherà con il francese Alexandre Muller. Il programma della quarta giornata dell’Atp 250 di Stoccolma, in Svezia. (Sportface.it)

Berrettini-Stricker oggi - ATP Stoccolma 2024 : orario - programma - tv - streaming - Il privilegio dei veterani CALENDARIO ATP STOCCOLMA 2024 Mercoledì 16 ottobre – Centre Court Dalle ore 12. 00: non ci sono precedenti tra l’italiano e lo svizzero sul circuito maggiore. La diretta tv di Berrettini-Stricker, match del torneo di Stoccolma 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale ... (Oasport.it)