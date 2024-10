"Arrivare a oggi non era scontato. L’obiettivo resta andare in serie C: è necessario rafforzare la società" (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Ancona tra passato, presente e futuro, oggi in buone mani, in serie D, ma guardando verso la C. E’ l’argomento trattato mercoledì sera a Vera Tv nella trasmissione Dorici, condotta in studio da Mauro Anconetani, ospiti il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, e l’ex portiere biancorosso, Filippo Perucchini. E’ stato proprio il primo cittadino a raccontare le vicende successe la scorsa estate, la scelta di Gadda e Guerini, la "porta" che non è chiusa con Lotito e Stirpe, il rapporto tra i soci Marconi e Polci, la cittadella dello sport che avrebbe dovuto realizzare Tony Tiong e altro. Incalzato dalle domande di Anconetani ma anche da quelle che gli sono giunte dal Resto del Carlino. "E’ stato difficoltoso, quel mese di giugno – ha raccontato Daniele Silvetti –, raccoglievo disponibilità parziali, di persone pronte a investire ma non da sole. Ilrestodelcarlino.it - "Arrivare a oggi non era scontato. L’obiettivo resta andare in serie C: è necessario rafforzare la società" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Ancona tra passato, presente e futuro,in buone mani, inD, ma guardando verso la C. E’ l’argomento trattato mercoledì sera a Vera Tv nella trasmissione Dorici, condotta in studio da Mauro Anconetani, ospiti il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, e l’ex portiere biancorosso, Filippo Perucchini. E’ stato proprio il primo cittadino a raccontare le vicende successe la scorsa estate, la scelta di Gadda e Guerini, la "porta" che non è chiusa con Lotito e Stirpe, il rapporto tra i soci Marconi e Polci, la cittadella dello sport che avrebbe dovuto realizzare Tony Tiong e altro. Incalzato dalle domande di Anconetani ma anche da quelle che gli sono giunte dal Resto del Carlino. "E’ stato difficoltoso, quel mese di giugno – ha raccontato Daniele Silvetti –, raccoglievo disponibilità parziali, di persone pronte a investire ma non da sole.

