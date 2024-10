Quotidiano.net - Arrivano gli aerei ipersonici: da Roma a New York in un’ora. Aperte le candidature per i test

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – I viaggi in aereo potrebbero cambiare per sempre: l’azienda Venus Aerospace è pronta aare deglicon motori(VDR2) capaci di mantenere una velocità di rotta fino ai 7400 km/h, per un massimo di quasi 8000 chilometri consecutivi. Il tutto emettendo la metà delle emissioni di CO2 di un volo tradizionale. Ma la rivoluzione deglinon finisce qui: volerebbero a circa 33 chilometri da terra (un volo tradizionale si ata solitamente sui 10-12 chilometri), necessitando di appena 30 minuti di rifornimento e preparazione per la tratta successiva. Insomma, i tempi verrebbero accorciati non solo grazie alla velocità di crociera, ma anche alle operazioni a terra. Infine, si tratterebbe di dispositivi composti da materiali ‘comuni’ e facilmente ricambiabili.