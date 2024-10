Appello della famiglia di Gabriele per sostenere la sorellina ammalata (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ricevo e pubblico: Venerdì 11 ottobre il piccolo Gabriele Abbruzzese è scomparso improvvisamente all’età di 10 anni, lasciando tutta la comunità nello sgomento e nel dolore, una perdita per la quale nessuno ha potuto far nulla. Ora però possiamo fare qualcosa di grande per la sua sorellina Sofia, che lotta per la vita da più Appello della famiglia di Gabriele per sostenere la sorellina ammalata Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ricevo e pubblico: Venerdì 11 ottobre il piccoloAbbruzzese è scomparso improvvisamente all’età di 10 anni, lasciando tutta la comunità nello sgomento e nel dolore, una perdita per la quale nessuno ha potuto far nulla. Ora però possiamo fare qualcosa di grande per la suaSofia, che lotta per la vita da piùdiperlaIl Blog di Giò.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Mi aiutate a scrivere il mio romanzo? Vi invito a casa mia” : l’appello dello scrittore Gabriele Dadati per il suo nuovo libro - Questa volta però il discorso è ancor più a monte: il libro è ancora da scrivere e per timore che qualcosa di programmato – Dadati la “scaletta” del romanzo ce l’ha già – non abbia molto senso o sia poco credibile meglio che lo leggano persone comuni non legate alla stesura. . Attenzione però: ne entrano 5 o 6 al massimo e la presenza deve seguire almeno due dettami cruciali: “non arrivare in ... (Ilfattoquotidiano.it)

Gabriele Barbini - rose e cappello da chef ai funerali del 27enne travolto da un pirata della strada a Rotterdam : «Ha seguito i suoi sogni» - VENEZIA - Rose bianche e sul feretro il cappello da chef che Gabriele Barbini portava come una corona per quel lavoro che ha amato fino ai suoi ultimi istanti. Ieri pomeriggio il duomo di San... (Ilgazzettino.it)