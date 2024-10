Tvpertutti.it - Amici 24, morta Lalla Francia vocal coach: addio di Alessandra Celentano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È, assistente di canto didi Maria De Filippi. Aveva compiuto 69 anni lo scorso 25 settembre. La notizia ha scosso il mondo della TV e della musica, dove Anna Paolaera conosciuta non solo per il suo ruolo nel talent della De Filippi, ma anche per una carriera straordinaria, ricca di collaborazioni con alcuni dei più grandi artisti nazionali e internazionali. Il saluto commovente è arrivato da, storica insegnante di danza classica di, che sui social ha scritto: "Sei stata speciale per tutti noi. Ti vogliamo bene! Ciao".: la carriera delladidi Mariaha iniziato il suo percorso musicale in giovane età, studiando violino e pianoforte presso il prestigioso Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.