Ambrogini ecco gli ultimi nomi | Berlinguer candidato a furor di web Grande Medaglia d’oro per l’Ispi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano – Enricoin corsa per l’Ambroginoalla memoria, a 40 anni dalla sua morte. La candidatura dell’ex segretario del Pci alla Civica benemerenza è stata presentata dal collettivo delle ragazze e dei ragazzi di enrico.it, il primo sito Internet sul politico comunista, una web community con 500 mila contatti fondata nel 2009 da Pierpaolo Farina, sociologo e saggista, autore del libro “Per Enrico, per esempio“., sardo di nascita, romano di adozione, si sentiva legato a Milano per due motivi. Il primo: nel marzo del 1972, al Palalido (ora Allianz Cloud), fu eletto segretario nazionale del Pci. Il secondo: nel capoluogo era morto, pochi giorni prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, Eugenio Curiel,al valore militare della Resistenza, “che più e meglio di me sarebbe stato unsegretario del Pci”.