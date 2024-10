Allerta meteo in Calabria: comuni chiudono le scuole a causa delle condizioni avverse (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Protezione Civile della Calabria ha lanciato un’Allerta meteo arancione che interesserà l’intera regione per tutta la giornata di domani. Questo avviso, che entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi, si preannuncia come una misura necessaria per mitigare i rischi associati a fenomeni meteorologici intensi. I sindaci di importanti comuni calabresi, come Catanzaro e Crotone, hanno già adottato provvedimenti volti a garantire la sicurezza dei cittadini e degli studenti, indicando la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Dettagli dell’Allerta meteo arancione L’Allerta meteo arancione, emessa dalla Protezione Civile, è l’indicazione di possibili condizioni di maltempo, che possono includere forti piogge, vento intenso e mareggiate. Gaeta.it - Allerta meteo in Calabria: comuni chiudono le scuole a causa delle condizioni avverse Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Protezione Civile dellaha lanciato un’arancione che interesserà l’intera regione per tutta la giornata di domani. Questo avviso, che entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi, si preannuncia come una misura necessaria per mitigare i rischi associati a fenomenirologici intensi. I sindaci di importanticalabresi, come Catanzaro e Crotone, hanno già adottato provvedimenti volti a garantire la sicurezza dei cittadini e degli studenti, indicando la chiusuradi ogni ordine e grado. Dettagli dell’arancione L’arancione, emessa dalla Protezione Civile, è l’indicazione di possibilidi maltempo, che possono includere forti piogge, vento intenso e mareggiate.

