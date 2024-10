Albania, i 12 migranti lasciano il centro di Gjader: torneranno in Italia su una nave della Marina (Di venerdì 18 ottobre 2024) Come in un grande gioco dell’oca, i 12 migranti per i quali il tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centro per i rimpatri a Gjader, torneranno in Italia. Trasportati in Albania mercoledì 16 ottobre dalla nave Libra della Marina militare Italiana, dopo poco più di 48 ore si imbarcheranno nuovamente per fare rotta contraria: domani, sabato 19 ottobre, sempre una nave della Marina militare li trasferirà a Bari. I migranti potrebbero poi essere portati in un centro per richiedenti asilo. La loro richiesta di asilo è già stata respinta nelle ultime ore: le domande d’asilo sono state processate a spron battuto nella giornata di giovedì 17 dalla commissione d’asilo trasferita per l’occasione a Gjader. Ma i migranti hanno ancora la possibilità di fare ricorso entro quattordici giorni per poter chiedere nuovamente che gli venga riconosciuto questo status. Ilfattoquotidiano.it - Albania, i 12 migranti lasciano il centro di Gjader: torneranno in Italia su una nave della Marina Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Come in un grande gioco dell’oca, i 12per i quali il tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nelper i rimpatri ain. Trasportati inmercoledì 16 ottobre dallaLibramilitarena, dopo poco più di 48 ore si imbarcheranno nuovamente per fare rotta contraria: domani, sabato 19 ottobre, sempre unamilitare li trasferirà a Bari. Ipotrebbero poi essere portati in unper richiedenti asilo. La loro richiesta di asilo è già stata respinta nelle ultime ore: le domande d’asilo sono state processate a spron battuto nella giornata di giovedì 17 dalla commissione d’asilo trasferita per l’occasione a. Ma ihanno ancora la possibilità di fare ricorso entro quattordici giorni per poter chiedere nuovamente che gli venga riconosciuto questo status.

