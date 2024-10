Inter-news.it - Agresti: «Tra la Roma e l’Inter c’è grande differenza in un reparto!»

(Di venerdì 18 ottobre 2024) A parlare di-Inter, il giornalista e collega. Le sue parole in corredo della partita che si giocherà domenica sera all’Olimpico. CONFRONTO SBILANCIATO – Adi Mario Mattioli, che si è ritenuto molto ottimista sullacontro, Stefanoè più realista e obiettivo. Il suo intervento su Radio Radio Mattino Sport e News: «Secondo me lanon comincia alla pari perchéè la squadra più forte del campionato e anche se non ha fatto grandi partite, mi sembra che abbia ritrovato un po’ la solidità dell’anno scorso. Certo andare all’Olimpico non è mai semplice, maè favorita. La vedo avanti nel pronostico, chiaro che anche laha tante qualità, ma in mezzo al campo la partita per i giallorossi è veramente molto difficile, perché lìè una garanzia assoluta.