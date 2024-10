Gaeta.it - Aggressioni sui mezzi pubblici: l’episodio choc di una controllore Cotral a Roma

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un episodio di violenza particolarmente allarmante ha colpito un'autista delmentre era in servizio su una corsa che collegava-Tiburtina. La giovane donna, protagonista di questa tragica esperienza, ha raccontato il terrore vissuto durante l'aggressione che ha rischiato di costarle la vita. Le sue parole mettono in evidenza il crescente problema della sicurezza sui, un tema che sta sollevando preoccupazione tra passeggeri e operatori del settore. Il racconto dell'aggressione Nel racconto dell'incidente, laha descritto un attacco brutale da parte di un aggressore, che tentava di infliggerle ferite gravi. "Mi stava cavando gli occhi con le mani, era su di me come una furia," ha dichiarato, sottolineando quanto fosse seria la situazione.