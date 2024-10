Aggressioni in ospedale, è allarme anche a Siena (Di venerdì 18 ottobre 2024) Siena, 18 ottobre 2024 – Focus sullo stato della sicurezza all’interno delle Scotte nell’interrogazione presentata dal gruppo Forza Italia-Udc-Psi e illustrata da Lorenza Bondi. “L’aumento delle Aggressioni contro il personale sanitario è dovuto, in parte, alla carenza di organici – ha detto l’assessore alla Sanità, Giuseppe Giordano –. Sono attualmente operative 117 telecamere installate nelle aree più critiche e il servizio di vigilanza interna è stato potenziato con quattro guardie giurate attive h24. Di queste, una è dedicata specificamente alla sicurezza nel pronto soccorso e nelle aree come psichiatria e il punto unico prelievi. Inoltre, al pronto soccorso è stato avviato un progetto di riorganizzazione degli spazi per migliorare l’accoglienza e la presa in carico dei pazienti”. Lanazione.it - Aggressioni in ospedale, è allarme anche a Siena Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Focus sullo stato della sicurezza all’interno delle Scotte nell’interrogazione presentata dal gruppo Forza Italia-Udc-Psi e illustrata da Lorenza Bondi. “L’aumento dellecontro il personale sanitario è dovuto, in parte, alla carenza di organici – ha detto l’assessore alla Sanità, Giuseppe Giordano –. Sono attualmente operative 117 telecamere installate nelle aree più critiche e il servizio di vigilanza interna è stato potenziato con quattro guardie giurate attive h24. Di queste, una è dedicata specificamente alla sicurezza nel pronto soccorso e nelle aree come psichiatria e il punto unico prelievi. Inoltre, al pronto soccorso è stato avviato un progetto di riorganizzazione degli spazi per migliorare l’accoglienza e la presa in carico dei pazienti”.

