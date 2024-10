Abusi in una casa di riposo: chiuse le indagini, quattro operatori rischiano il processo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe indagini riguardanti i presunti maltrattamenti avvenuti nella casa albergo per anziani e comunità tutelare per non autosufficienti di Cerreto Sannita sono arrivate a una svolta significativa. È stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per quattro operatori socio-sanitari accusati di aver perpetrato Abusi nei confronti degli ospiti della struttura, aggravati dal fatto che le vittime fossero persone anziane e invalide. I quattro indagati, destinatari in un primo momento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla struttura, erano stati coinvolti in un’inchiesta portata avanti dalla Procura di Benevento, con il sostegno dei carabinieri e della guardia di finanza di Solopaca e Cerreto Sannita, oltre ai carabinieri del Comando NAS di Salerno. Anteprima24.it - Abusi in una casa di riposo: chiuse le indagini, quattro operatori rischiano il processo Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLeriguardanti i presunti maltrattamenti avvenuti nellaalbergo per anziani e comunità tutelare per non autosufficienti di Cerreto Sannita sono arrivate a una svolta significativa. È stato notificato l’avviso di conclusione dellepreliminari persocio-sanitari accusati di aver perpetratonei confronti degli ospiti della struttura, aggravati dal fatto che le vittime fossero persone anziane e invalide. Iindagati, destinatari in un primo momento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla struttura, erano stati coinvolti in un’inchiesta portata avanti dalla Procura di Benevento, con il sostegno dei carabinieri e della guardia di finanza di Solopaca e Cerreto Sannita, oltre ai carabinieri del Comando NAS di Salerno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bimba di un anno morta in casa a Genova - a dare l’allarme i genitori : indagini in corso - La Procura di Genova ha aperto un fascicolo sulla morte di una bambina di 1 anno avvenuta in un paese dell'entroterra per cause che saranno chiarite dall'autopsia.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Turista travolto e ucciso : Miguel torna a casa. Indagini sulla dinamica dell'incidente - Miguel torna a casa. Si è concluso l'iter con il consolato per il rimpatrio della salma del 33enne di Madrid, che nelle scorse settimane è stato travolto e ucciso da un'auto in via Russo a Santa Maria Capua Vetere, nei pressi dell'Anfiteatro. La partenza del feretro è prevista nella giornata... (Casertanews.it)

Si nasconde nei tombini per spiare le donne - è caccia all’“uomo talpa” : le indagini si concentrano in un condominio di Casalpusterlengo - L’identità dell’uomo-talpa non è ancora stata accertata ufficialmente, ma è altamente probabile che si tratti di qualcuno che abita nel condominio, perché l’accesso a quelle cantine è consentito solo a chi è munito di chiavi. Finché uno di loro, Mattia S. . I commenti ironici e i paragoni con noti film dell’orrore sui social si sono sprecati… Ma ora i professionisti dovranno capire quali sono ... (Ilfattoquotidiano.it)