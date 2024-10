A Pisa il campionato italiano di Gran fondo del canottaggio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pisa, 18 ottobre 2024 – Domenica 20 ottobre il canale dei Navicelli di Pisa ospiterà il campionato italiano di Gran fondo 2024 (6 mila metri di percorso) con tre gare di altrettante categorie, a partire dalle 9.30: senior, pesi leggeri, under 23, under 19, under 17 ed esordienti nella specialità del doppio e quattro senza. A seguire ci sarà la gara nazionale cadetti (dai 12 ai 14 anni) nel quattro di coppia e otto. Il tutto preceduto, domani (dalle 13.30), dalle gare che vedranno protagoniste le categorie non agonistiche master e universitari. Il meeting riunirà 56 società remiere provenienti da tutta Italia, oltre 700 atleti. "Pisa - ha detto l'assessore allo sport, Frida Scarpa - è di nuovo protagonista di un prestigioso evento nazionale sportivo sull'acqua. Lanazione.it - A Pisa il campionato italiano di Gran fondo del canottaggio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Domenica 20 ottobre il canale dei Navicelli diospiterà ildi2024 (6 mila metri di percorso) con tre gare di altrettante categorie, a partire dalle 9.30: senior, pesi leggeri, under 23, under 19, under 17 ed esordienti nella specialità del doppio e quattro senza. A seguire ci sarà la gara nazionale cadetti (dai 12 ai 14 anni) nel quattro di coppia e otto. Il tutto preceduto, domani (dalle 13.30), dalle gare che vedranno protagoniste le categorie non agonistiche master e universitari. Il meeting riunirà 56 società remiere provenienti da tutta Italia, oltre 700 atleti. "- ha detto l'assessore allo sport, Frida Scarpa - è di nuovo protagonista di un prestigioso evento nazionale sportivo sull'acqua.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket - inizia il campionato di Divisione Regionale 2 con IES - GMV e CUS Pisa al via - A loro si aggiungono atleti 2004 e 2005 di provenienza locale (Pontedera e Calcinaia) o giunti a Pisa per l’università: un parco sostanzialmente rinnovato, che vedrà, nel corso della stagione, gli obiettivi da raggiungere. LA FORMULA – Il campionato di Divisione Regionale 2 comprende 4 gironi: nel girone A sono inserite le pisane CUS Pisa, IES Pisa e GMV, insieme a Bellaria Cappuccini ... (Sport.quotidiano.net)

Basket - la IES Pisa si avvicina al via nel campionato di Divisione Regionale 2 - LA FORMULA – Il campionato di Divisione Regionale 2 comprende 4 gironi: nel girone A sono inserite le pisane CUS Pisa, IES Pisa e GMV, insieme a Bellaria Cappuccini Pontedera, Basket Volterra, Libertas Liburnia Livorno, La Cisa Service Pontremolese, Brusa U. . Pisa, 7 ottobre 2024 – A pochi giorni dall’inizio del campionato di Divisione Regionale 2, la IES Sport Pisa si presenta al via ... (Sport.quotidiano.net)

Juve Stabia-Pisa 2-0 : prima sconfitta in campionato per la capolista - A decidere il match le reti di Varnier e Artistico. Semper deve poi neutralizzare almeno due opportunità da parte della squadra di casa. All. 300 pisani in trasferta, Recupero 1' pt, 5' st. Al 2' Pierobon calcia dal limite, ma la sua conclusione viene deviata in corner. Al 41' nuova opportunità per i padroni di casa con Pierobon che calcia da fuori, ma il pallone termina a lato. (Sport.quotidiano.net)