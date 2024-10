A che ora l’America’s Cup oggi, New Zealand-Ineos: programma gara-7 e 8, tv, streaming (Di venerdì 18 ottobre 2024) oggi venerdì 18 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la quinta giornata della America’s Cup. Si torna in acqua a Barcellona dopo il giovedì di riposo, Team New Zealand conduce per 4-2 su Ineos Britannia nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. I britannici hanno reagito mercoledì pomeriggio, imponendosi in gara-5 grazie a un clamoroso errore in partenza degli avversari e poi in gara-6 dopo uno spettacolare scatto al via e contenendo il tentativo di rimonta dei rivali. LA DIRETTA LIVE DELl’America’s CUP ALLE 14.10 Il confronto si è riaperto dopo il micidiale uno-due firmato da Ben Ainslie e compagni, che ampiamente sfavoriti nel pronostico sono riusciti a trovare il guizzo per mettere pressione ai Kiwi. Oasport.it - A che ora l’America’s Cup oggi, New Zealand-Ineos: programma gara-7 e 8, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)venerdì 18 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la quinta giornata della America’s Cup. Si torna in acqua a Barcellona dopo il giovedì di riposo, Team Newconduce per 4-2 suBritannia nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. I britannici hanno reagito mercoledì pomeriggio, imponendosi in-5 grazie a un clamoroso errore in partenza degli avversari e poi in-6 dopo uno spettacolare scatto al via e contenendo il tentativo di rimonta dei rivali. LA DIRETTA LIVE DELCUP ALLE 14.10 Il confronto si è riaperto dopo il micidiale uno-due firmato da Ben Ainslie e compagni, che ampiamente sfavoriti nel pronostico sono riusciti a trovare il guizzo per mettere pressione ai Kiwi.

