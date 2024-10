WWE: Netflix sta già preparando la transizione internazionale di NXT nel 2025 (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’annuncio che Monday Night RAW si trasferirà su Netflix ha scatenato una grande discussione all’interno della comunità del wrestling professionistico. Questo passaggio a una piattaforma di streaming potrebbe portare a cambiamenti significativi nel formato e nella disponibilità dello show. Infatti, sembra che Netflix stia già preparando il terreno per il passaggio di NXT alla piattaforma a livello internazionale. È stato riportato che WWE e Netflix hanno confermato il loro enorme accordo per trasferire Monday Night RAW sul servizio di streaming, che inizierà a gennaio 2025. L’accordo in questione ha un valore di oltre 5 miliardi di dollari per una durata di dieci anni. Rivoluzione WWE: Tutti gli show presto su Netflix Va notato che anche i programmi WWE si sposteranno a livello internazionale su Netflix il prossimo anno. Zonawrestling.net - WWE: Netflix sta già preparando la transizione internazionale di NXT nel 2025 Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’annuncio che Monday Night RAW si trasferirà suha scatenato una grande discussione all’interno della comunità del wrestling professionistico. Questo passaggio a una piattaforma di streaming potrebbe portare a cambiamenti significativi nel formato e nella disponibilità dello show. Infatti, sembra chestia giàil terreno per il passaggio di NXT alla piattaforma a livello. È stato riportato che WWE ehanno confermato il loro enorme accordo per trasferire Monday Night RAW sul servizio di streaming, che inizierà a gennaio. L’accordo in questione ha un valore di oltre 5 miliardi di dollari per una durata di dieci anni. Rivoluzione WWE: Tutti gli show presto suVa notato che anche i programmi WWE si sposteranno a livellosuil prossimo anno.

