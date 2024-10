Vincenzo Montella, il ct della Turchia tra i favoriti per la panchina del Manchester United (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dalla Turchia all’Inghilterra. Sarebbe questo il futuro di Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della nazionale turca, che, secondo i “A Spor”, sarebbe pronto a sedersi sulla panchina del Manchester United. Il club inglese, infatti, dopo l’oramai sfumato Thomas Tuchel andato ad allenare proprio la nazionale dei tre leoni, è alla ricerca di un sostituto dell’attuale tecnico Erik ten Hag protagonista dei disastrosi risultati Red Devils. Aria di cambiamento quindi a Old Trafford, dove di recente la proprietà ha iniziato una politica di tagli ai costi portando all’interruzione dello storico rapporto con l’ex allenatore Sir Alex Ferguson e alla cancellazione della festa di Natale del club. Sport.quotidiano.net - Vincenzo Montella, il ct della Turchia tra i favoriti per la panchina del Manchester United Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dallaall’Inghilterra. Sarebbe questo il futuro di, attuale commissario tecniconazionale turca, che, secondo i “A Spor”, sarebbe pronto a sedersi sulladel. Il club inglese, infatti, dopo l’oramai sfumato Thomas Tuchel andato ad allenare proprio la nazionale dei tre leoni, è alla ricerca di un sostituto dell’attuale tecnico Erik ten Hag protagonista dei disastrosi risultati Red Devils. Aria di cambiamento quindi a Old Trafford, dove di recente la proprietà ha iniziato una politica di tagli ai costi portando all’interruzione dello storico rapporto con l’ex allenatore Sir Alex Ferguson e alla cancellazionefesta di Natale del club.

