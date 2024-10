Veneto punta all’autonomia: il dossier di Zaia e le 23 materie chiave per la regione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La richiesta di autonomia differenziata da parte del Veneto si concentra su 23 materie cruciali, sollevando interrogativi e aspettative sia a livello locale che nazionale. La regione, guidata dal Presidente Lucia Zaia, sta cercando di ottenere maggiore controllo su vari settori, tra cui trasporti, energia e sanità. Le negoziazioni iniziate riguardano inizialmente 9 materie, ma sono le restanti 14 che rappresentano l’essenza di questa ambizione autonoma, secondo quanto riportano i quotidiani locali. Le materie strategiche per l’autonomia del Veneto La richiesta di autonomia del Veneto non è solo una mera questione burocratica; tocca direttamente temi vitali per il funzionamento quotidiano delle strutture regionali. Nel dossier redatto dalla regione, emerge che le competenze sulle “grandi reti di trasporto e navigazione” sono tra le priorità più evidenti. Gaeta.it - Veneto punta all’autonomia: il dossier di Zaia e le 23 materie chiave per la regione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La richiesta di autonomia differenziata da parte delsi concentra su 23cruciali, sollevando interrogativi e aspettative sia a livello locale che nazionale. La, guidata dal Presidente Lucia, sta cercando di ottenere maggiore controllo su vari settori, tra cui trasporti, energia e sanità. Le negoziazioni iniziate riguardano inizialmente 9, ma sono le restanti 14 che rappresentano l’essenza di questa ambizione autonoma, secondo quanto riportano i quotidiani locali. Lestrategiche per l’autonomia delLa richiesta di autonomia delnon è solo una mera questione burocratica; tocca direttamente temi vitali per il funzionamento quotidiano delle strutture regionali. Nelredatto dalla, emerge che le competenze sulle “grandi reti di trasporto e navigazione” sono tra le priorità più evidenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autonomia: Veneto chiede porti, sanità, autostrade, energia - VENEZIA, 17 OTT - Sono le competenze regionali su porti, sanità, autostrade, sovrintendenze, energia il vero obiettivo a cui punta il Veneto con la richiesta di autonomia differenziata in 23 materie. (messaggeroveneto.gelocal.it)

Autonomia, competenze e risorse del Veneto: Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - VENEZIA - Una giornata, il 22 ottobre, per celebrare l’autonomia. Una festa istituita ufficialmente con una legge regionale per ricordare la data del 22 ottobre 2017 in cui si tenne ... (ilgazzettino.it)

Autonomia, competenze e risorse del Veneto: Protezione civile - VENEZIA - Una giornata, il 22 ottobre, per celebrare l’autonomia. Una festa istituita ufficialmente con una legge regionale per ricordare la data del 22 ottobre 2017 in cui si tenne ... (ilgazzettino.it)