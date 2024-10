Uomini e donne, Ida Platano si è fidanzata? Arriva un annuncio importante da parte dell’ex tronista (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mentre il gossip del momento la vedrebbe vivere un nuovo amore, l’ex tronista di Uomini e donne Ida Platano rompe il silenzio sui social e fa delle dichiarazioni davvero importanti. Reduce da un momento di relax vissuto anche in compagnia di un uomo misterioso, l’ex tronista alla corte di Maria De Filippi si dichiara ora felice più che mai. Nel suo intervento la parrucchiera lascerebbe intendere di non essere prossima al rientro nel piccolo schermo, alimentando cosí il sospetto generale del web sull’esistenza di un nuovo fidanzato News Uomini e donne: il silenzio rotto da Ida Platano Nonostante la richiesta dei fan di un suo rientro in televisione, Ida Platano risulta “grande assente” alle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne. Anticipazionitv.it - Uomini e donne, Ida Platano si è fidanzata? Arriva un annuncio importante da parte dell’ex tronista Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mentre il gossip del momento la vedrebbe vivere un nuovo amore, l’exdiIdarompe il silenzio sui social e fa delle dichiarazioni davvero importanti. Reduce da un momento di relax vissuto anche in compagnia di un uomo misterioso, l’exalla corte di Maria De Filippi si dichiara ora felice più che mai. Nel suo intervento la parrucchiera lascerebbe intendere di non essere prossima al rientro nel piccolo schermo, alimentando cosí il sospetto generale del web sull’esistenza di un nuovo fidanzato News: il silenzio rotto da IdaNonostante la richiesta dei fan di un suo rientro in televisione, Idarisulta “grande assente” alle registrazioni della nuova edizione di

