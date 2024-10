Un cane si arrampica sulla piramide di Chefren a Giza e conquista il mondo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non fosse stato per Alex Lang e per la sua gita in parapendio non avremmo potuto mai notare la presenza di un cane sulla cima della Grande piramide di Chefren, a Giza, in Egitto. Il cane scodinzolava allegro, abbaiando agli uccelli, lasciando il testimone, e in verità noi tutti, a bocca aperta. “Come ha fatto a raggiungere la vetta?“, si sono chiesti i follower di Lang. La domanda non ha una risposta, ma qualche commento divertente c’è stato. Per esempio qualcuno ha ironizza dicendo non fosse un cane, ma il dio Anubi, ovvero il dio protettore dei morti raffigurato con la testa di cane. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marshall Mosher (@marshallmosher) Forse la spiegazione è meno sovrannaturale e l’ha fornita Marshal Mosher, uno degli organizzatori del tour in parapendio motorizzato. Cultweb.it - Un cane si arrampica sulla piramide di Chefren a Giza e conquista il mondo Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non fosse stato per Alex Lang e per la sua gita in parapendio non avremmo potuto mai notare la presenza di uncima della Grandedi, a, in Egitto. Ilscodinzolava allegro, abbaiando agli uccelli, lasciando il testimone, e in verità noi tutti, a bocca aperta. “Come ha fatto a raggiungere la vetta?“, si sono chiesti i follower di Lang. La domanda non ha una risposta, ma qualche commento divertente c’è stato. Per esempio qualcuno ha ironizza dicendo non fosse un, ma il dio Anubi, ovvero il dio protettore dei morti raffigurato con la testa di. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marshall Mosher (@marshallmosher) Forse la spiegazione è meno sovrannaturale e l’ha fornita Marshal Mosher, uno degli organizzatori del tour in parapendio motorizzato.

